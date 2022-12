Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Microsoft-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 230,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Microsoft-Aktie bisher bei 231,25 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 230,50 EUR. Bei 231,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.178 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 217,00 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 322,63 USD.

Microsoft ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,60 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 50.122,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 45.317,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 24.01.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,52 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

