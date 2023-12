Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gibt am Nachmittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Microsoft-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 371,02 USD.

Die Microsoft-Aktie musste um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 371,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 369,85 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 371,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.609.679 Microsoft-Aktien.

Bei 384,30 USD erreichte der Titel am 30.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,58 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 219,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 69,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 24.10.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,76 Prozent auf 56.517,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 50.122,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Microsoft-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.01.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Microsoft einen Gewinn von 11,23 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

