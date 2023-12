Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Vormittag Verluste

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 340,30 EUR ab.

Die Microsoft-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 340,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 339,70 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 341,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.056 Microsoft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2023 bei 350,95 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 3,03 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 63,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 403,88 USD.

Am 24.10.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,35 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 56.517,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 50.122,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Microsoft am 31.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,23 USD im Jahr 2024 aus.

