Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Microsoft-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 215,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 215,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,35 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.053 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 25,66 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 3,14 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 298,25 USD angegeben.

Microsoft veröffentlichte am 25.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50.122,00 USD gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.01.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 31.01.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Microsoft.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

