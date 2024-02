Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Microsoft

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 399,40 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 399,40 USD. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 398,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 403,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 6.014.629 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 5,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,61 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,95 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 30.01.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,32 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62.020,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 52.747,00 USD eingefahren.

Die Microsoft-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 11,63 USD im Jahr 2024 aus.

