Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Kurs der Microsoft

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Microsoft-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 421,13 USD.

Mit einem Wert von 421,13 USD bewegte sich die Microsoft-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 422,82 USD zu. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 420,66 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 422,19 USD. Zuletzt wechselten 856.221 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 427,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 269,54 USD. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,00 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 440,67 USD je Microsoft-Aktie an.

Microsoft veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 62.020,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.747,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,66 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

