Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Microsoft 260,40 EUR

-1,12% Charts

News

Analysen

Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 12:03 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 285,53 USD abwärts. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.083 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.08.2022 markierte das Papier bei 294,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,94 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 303,25 USD an.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52.747,00 USD – ein Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 51.728,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bitcoin vs. Gold: Diese Meinung hat Hedgefonds-Gründer Ray Dalio zur Debatte

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Steht die Digitalbranche vor einer Revolution? Wie ChatGPT mit neuen Plugins Google unter Druck setzt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images