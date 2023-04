Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Microsoft 261,20 EUR

Die Microsoft-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 286,75 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Microsoft-Aktie bis auf 285,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 285,16 USD. Der Tagesumsatz der Microsoft-Aktie belief sich zuletzt auf 3.861.264 Aktien.

Am 16.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 294,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 2,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 213,43 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 303,25 USD.

Microsoft ließ sich am 24.01.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,97 Prozent auf 52.747,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,31 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

