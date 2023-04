Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Microsoft 259,65 EUR

Die Microsoft-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 262,00 EUR nach. Die Microsoft-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,65 EUR ab. Bei 261,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.386 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 9,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.01.2023 (208,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 25,66 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 303,25 USD an.

Am 24.01.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 51.728,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 23.04.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

