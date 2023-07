Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Microsoft gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 352,74 USD abwärts.

Die Microsoft-Aktie wies um 12:02 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 352,74 USD abwärts. Zuletzt wechselten 38.224 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2023 auf bis zu 366,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 3,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 213,43 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 65,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 366,38 USD an.

Microsoft ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 52.857,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 49.360,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 25.07.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Microsoft.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,63 USD je Aktie aus.

