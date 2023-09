Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Bei der Microsoft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 307,75 EUR.

Die Microsoft-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 307,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Microsoft-Aktie bis auf 308,05 EUR zu. Das Tagestief markierte die Microsoft-Aktie bei 307,05 EUR. Bei 307,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.740 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,22 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 208,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 377,29 USD.

Am 25.07.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,69 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 56.189,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 51.865,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Microsoft am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Titel Microsoft-Aktie: Börsenexperte Jim Cramer warnt vor Höhepunkt bei KI - sieht bei Microsoft aber noch Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Microsoft eingefahren

Arm-Aktie nach IPO an der NASDAQ +25 Prozent: Softbank-Tochter Arm erlebt einen starken ersten Börsentag