Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittag fester

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 374,99 USD nach oben.

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 374,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 691.180 Microsoft-Aktien.

Am 17.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 376,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 219,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 403,88 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,35 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 56.517,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,76 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.01.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,23 USD je Aktie.

