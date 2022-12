Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Dienstagmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 225,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Microsoft-Aktie bei 224,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 14.536 Microsoft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 304,15 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,81 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 217,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 322,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Microsoft am 25.10.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,35 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50.122,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Microsoft einen Umsatz von 45.317,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2023 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

