Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag stärker

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 340,40 EUR.

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 340,40 EUR. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 340,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 340,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.362 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 350,95 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 3,01 Prozent niedriger. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 38,75 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 403,88 USD aus.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,35 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 56.517,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50.122,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.01.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,23 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie moderat im Minus: Microsoft-Beteiligung OpenAI präsentiert KI-Sicherheitskonzept

Dow Jones 30 Industrial-Wert Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren

NVIDIA, Amazon, Microsoft an NASDAQ: Jim Cramer sieht noch Aufwärtspotenzial für KI-Aktien