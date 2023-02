Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Die Microsoft-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,5 Prozent auf 241,05 EUR nach. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 241,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 241,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 319 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2022 auf bis zu 289,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 16,76 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 15,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 297,00 USD.

Am 24.01.2023 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS belief sich auf 2,32 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 52.747,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51.728,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,32 USD im Jahr 2023 aus.

