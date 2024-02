Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 401,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,4 Prozent auf 401,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 20.682 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2024 auf bis zu 420,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.03.2023 bei 245,61 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 2,72 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 440,67 USD für die Microsoft-Aktie.

Microsoft ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 62.020,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.747,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 17,58 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

