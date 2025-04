Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Microsoft-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 362,49 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 362,49 USD. Die Microsoft-Aktie gab in der Spitze bis auf 361,94 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 363,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 409.387 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 468,33 USD markierte der Titel am 06.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 29,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit Abgaben von 4,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,26 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 481,67 USD angegeben.

Am 29.01.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 3,24 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,94 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 69,63 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,02 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,27 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Microsoft am 30.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 28.04.2026 dürfte Microsoft die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 13,18 USD fest.

