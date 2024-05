Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verteuert sich am Nachmittag

Microsoft im Fokus

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 426,50 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 426,50 USD zu. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 428,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 426,94 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 799.915 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 430,81 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 309,49 USD am 29.09.2023. Mit einem Kursverlust von 27,43 Prozent würde die Microsoft-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 460,11 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,95 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,46 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Microsoft im vergangenen Quartal 61,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Microsoft 52,86 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.07.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,80 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

