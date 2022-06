Microsoft Aktie News: Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Um 21.06.2022 16:22:00 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 240,60 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 240,85 EUR. Bei 238,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.274 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 310,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 22,55 Prozent wieder erreichen. Am 22.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 216,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 11,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 354,29 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 26.04.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 49.360,00 USD gegenüber 41.706,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 21.07.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 10,73 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

