Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag mit Einbußen

Das Papier von Microsoft befand sich um 12:03 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 337,44 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 9.280 Stück.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 4,11 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 213,43 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 58,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 350,75 USD aus.

Am 25.04.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,45 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,22 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent auf 52.857,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

