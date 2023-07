Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag gesucht

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

NVIDIA, Meta, Carnival und Co.: Diese Aktien haben im Bullenmarkt 2023 bisher am besten performt

Microsoft-Aktie an der NASDAQ mit Rekordhoch: Microsoft kündigt Preise für kommerzielle KI-Nutzung an

Massiver Ausbau der Short-Wetten auf Tesla, Apple & Co: Wetten in Billionenhöhe gegen US-Aktien

Coinbase-Aktie, Carvana-Aktie und Co.: So kurbeln Leerverkäufer momentan den Aktienmarkt an

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

Tesla von Umgewichtung des NASDAQ 100 betroffen. JPMorgan will Onlinebank "Chase" auch nach Deutschland bringen. BASF sichert sich Beteiligung an chinesischem Windpark. Exane-Analysten stufen Mercedes ab - Empfehlung für Volvo Cars. AUDI will in China offenbar gemeinsam mit SAIC E-Autos entwickeln. Liontrust erteilt höherem GAM-Übernahmeangebot eine Absage. Delivery Hero mit Komplettübername von saudischer Tochter.