Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit positiven Vorzeichen

21.08.23 12:04 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 318,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 11:58 Uhr 0,5 Prozent auf 318,14 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 19.713 Microsoft-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2023 bei 366,78 USD. Mit einem Zuwachs von 15,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 213,43 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 32,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 377,29 USD. Am 26.07.2023 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,23 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 56.189,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 51.865,00 USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,98 USD je Microsoft-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Microsoft-Investment eingefahren NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie, Microsoft-Aktie & Co. vor Kurssturz? Morgan Stanley-Analyst warnt vor Platzen der KI-Blase Drei Dinge, die Warren Buffetts Lunch-Gäste von ihm gelernt haben

