Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 340,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,2 Prozent auf 340,10 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Microsoft-Aktie bei 340,65 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.304 Microsoft-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 350,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.01.2023 auf bis zu 208,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 403,88 USD.

Microsoft gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.517,00 USD im Vergleich zu 50.122,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 31.01.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

