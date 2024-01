Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Nachmittag schwächer

So bewegt sich Microsoft

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 396,19 USD.

Das Papier von Microsoft befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 396,19 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 395,47 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 400,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 6.211.730 Microsoft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 400,62 USD. Dieser Kurs wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2023 Kursverluste bis auf 230,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 41,72 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 403,88 USD je Microsoft-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,35 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 56.517,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.122,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Microsoft am 30.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 29.01.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,27 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

