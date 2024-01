Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft macht am Vormittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Microsoft zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 367,95 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,6 Prozent auf 367,95 EUR. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 368,15 EUR. Bei 367,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 10.391 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 368,15 EUR. 0,05 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.01.2023 (212,05 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 42,37 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 403,88 USD angegeben.

Microsoft ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56.517,00 USD im Vergleich zu 50.122,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 30.01.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 29.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,27 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

