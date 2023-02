Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Mittwochmittag positiv

Um 12:02 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 237,95 EUR nach oben. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 239,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 237,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.347 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,83 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 13,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,00 USD.

Microsoft veröffentlichte am 24.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 52.747,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51.728,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,32 USD je Microsoft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com