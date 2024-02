Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Mittag fester

Blick auf Microsoft-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Microsoft. Zuletzt konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 408,58 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Microsoft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 408,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 95.811 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 420,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 3,00 Prozent zulegen. Bei 245,61 USD erreichte der Anteilsschein am 03.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 66,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,72 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,95 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 440,67 USD an.

Am 30.01.2024 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 USD gegenüber 2,32 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.020,00 USD – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 52.747,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Microsoft am 23.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2024 11,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

