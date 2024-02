Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Microsoft im Blick

Die Aktie von Microsoft gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 410,69 USD.

Die Microsoft-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 410,69 USD. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 412,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 410,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 6.887.280 Microsoft-Aktien.

Am 10.02.2024 markierte das Papier bei 420,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,47 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 245,61 USD ab. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 40,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 USD. Im Vorjahr hatte Microsoft 2,72 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 440,67 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Microsoft am 30.01.2024. Das EPS lag bei 2,93 USD. Im letzten Jahr hatte Microsoft einen Gewinn von 2,32 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62.020,00 USD umgesetzt, gegenüber 52.747,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2024 11,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

