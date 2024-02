Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag im Plus

So bewegt sich Microsoft

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 375,40 EUR zu.

Um 09:21 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 375,40 EUR nach oben. Die Microsoft-Aktie legte bis auf 378,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 375,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 23.290 Microsoft-Aktien.

Am 12.02.2024 markierte das Papier bei 391,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 4,08 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2023 bei 229,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Microsoft-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,72 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,95 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 440,67 USD.

Am 30.01.2024 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62.020,00 USD im Vergleich zu 52.747,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 11,64 USD je Aktie aus.

