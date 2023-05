Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Microsoft 293,80 EUR

Die Microsoft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 318,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 34.262 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 319,04 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 49,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 320,13 USD für die Microsoft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Microsoft am 25.04.2023. Es stand ein EPS von 2,45 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Microsoft am 27.07.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

