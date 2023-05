Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Microsoft 297,10 EUR

Um 16:08 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 320,24 USD nach oben. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 321,94 USD. Bei 318,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.158.423 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei 321,94 USD markierte der Titel am 22.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 0,53 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 213,43 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 33,35 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 320,13 USD.

Microsoft gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,45 USD gegenüber 2,22 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 52.857,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 49.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,61 USD fest.

