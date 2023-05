Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagvormittag verlustreich

Aktien in diesem Artikel Microsoft 294,65 EUR

Das Papier von Microsoft befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 294,20 EUR ab. Im Tief verlor die Microsoft-Aktie bis auf 293,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 294,50 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.990 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 296,60 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,82 Prozent. Am 06.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 208,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 320,13 USD.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Microsoft mit einem Umsatz von insgesamt 52.857,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,08 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.07.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

