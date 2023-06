Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Microsoft 309,70 EUR

0,15% Charts

News

Analysen

Das Papier von Microsoft konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,1 Prozent auf 334,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.501 Microsoft-Aktien.

Bei 351,32 USD markierte der Titel am 17.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 4,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 213,43 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 36,10 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 350,75 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.857,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel schwach: Neuartiger Rechner soll Materialforschung beschleunigen

Trendthemen KI und Metaverse: Welche Technologie hat in Zukunft die Nase vorn?

KI-Boom: Wedbush Securities sieht einen Moment wie in 1995 vor dem Durchbruch des Internets

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com