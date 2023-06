Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Microsoft 309,70 EUR

Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 337,37 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 337,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 333,92 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.235.852 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 351,32 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2022 (213,43 USD). Abschläge von 36,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Microsoft-Aktie bei 350,75 USD.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,45 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Microsoft 52.857,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 27.07.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 9,62 USD je Aktie belaufen.

