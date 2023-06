Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Microsoft 303,30 EUR

Die Microsoft-Aktie zeigte sich um 09:20 Uhr stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 303,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 303,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Microsoft-Aktie bisher bei 302,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 303,45 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 9.905 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 320,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,50 EUR am 06.01.2023. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 31,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 350,75 USD je Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 25.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.857,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 49.360,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,62 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

