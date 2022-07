Microsoft Aktie News: Microsoft am Nachmittag ohne große Veränderung

Anleger zeigten sich um 22.07.2022 16:22:00 Uhr bei der Microsoft-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 256,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 261,15 EUR. Bei 256,00 EUR markierte die Microsoft-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 257,75 EUR. Von der Microsoft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.859 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 17,59 Prozent wieder erreichen. Am 14.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 231,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 10,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 353,75 USD.

Am 26.04.2022 lud Microsoft zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent auf 49.360,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.706,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.07.2022 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,27 USD je Microsoft-Aktie.

