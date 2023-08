Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Microsoft

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 323,80 USD.

Um 12:04 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 323,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Microsoft-Aktien beläuft sich auf 30.994 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 366,78 USD erreichte der Titel am 19.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,27 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 213,43 USD ab. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 51,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 377,29 USD für die Microsoft-Aktie aus.

Microsoft gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,98 USD je Aktie.

