Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft tendiert am Mittwochabend fester
Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 519,60 USD.
Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 519,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 525,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 520,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.840.925 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 555,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 6,81 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 344,83 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 33,64 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 606,00 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,95 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76,44 Mrd. USD im Vergleich zu 64,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Microsoft dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,54 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:51
|Microsoft Buy
|UBS AG
|08:21
|Microsoft Buy
|UBS AG
|03.10.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
