Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Microsoft nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,3 Prozent auf 229,75 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,50 EUR nach. Bei 230,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.403 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 304,15 EUR markierte der Titel am 28.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Microsoft-Aktie liegt somit 24,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 217,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 5,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 322,63 USD an.

Am 25.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Microsoft noch ein Gewinn pro Aktie von 2,27 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 50.122,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 45.317,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Microsoft am 24.01.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Microsoft-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

