Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Microsoft am Mittag zu

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 220,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 221,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,80 EUR. Zuletzt wechselten 46.858 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 289,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2022). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Microsoft-Aktie mit einem Kursplus von 23,83 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,75 EUR am 06.01.2023. Abschläge von 5,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,25 USD aus.

Am 25.10.2022 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.122,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.317,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.01.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 31.01.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,57 USD je Aktie in den Microsoft-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Google-Aktie an der NASDAQ im Plus: Google-Mutter Alphabet offenbar mit massivem Stellenabbau

Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel tiefer: Microsoft kündigt umfassenden Stellenabbau an

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Asif Islam / Shutterstock.com