Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Nachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 222,00 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Microsoft-Aktie bis auf 223,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,80 EUR. Bisher wurden heute 67.702 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 289,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,34 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR ab. Abschläge von 6,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 298,25 USD an.

Am 25.10.2022 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50.122,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.317,00 USD umgesetzt worden waren.

Microsoft wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.01.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 31.01.2024 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,57 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Google-Aktie an der NASDAQ im Plus: Google-Mutter Alphabet offenbar mit massivem Stellenabbau

Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel tiefer: Microsoft kündigt umfassenden Stellenabbau an

Portfolio umgeschichtet: Diese US-Aktien befanden sich im dritten Quartal im Commerzbank-Depot

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com