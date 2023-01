Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Microsoft am Vormittag ins Plus

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 220,65 EUR. Die Microsoft-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 220,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 220,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.734 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 16.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 23,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,75 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,70 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 298,25 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Microsoft am 25.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 2,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Microsoft 2,27 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50.122,00 USD umgesetzt, gegenüber 45.317,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 31.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,57 USD fest.

