Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagnachmittag fester

Die Microsoft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:06 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 241,20 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 242,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 238,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.487 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,60 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,75 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 15,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Microsoft-Aktie im Durchschnitt mit 297,00 USD.

Am 24.01.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,48 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 52.747,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 51.728,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,32 USD je Aktie.

