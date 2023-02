Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Donnerstagvormittag in Grün

Die Microsoft-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:12 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 238,60 EUR. Kurzfristig markierte die Microsoft-Aktie bei 239,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 242 Microsoft-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 289,55 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 209,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,16 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00 USD an.

Am 24.01.2023 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 52.747,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 51.728,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Microsoft wird am 27.04.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Microsoft-Aktie in Höhe von 9,32 USD im Jahr 2023 aus.

