Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Microsoft. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 412,93 USD.

Um 12:03 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 412,93 USD. Bisher wurden heute 42.751 Microsoft-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2024 bei 420,82 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,91 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 245,61 USD fiel das Papier am 03.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Microsoft seine Aktionäre 2023 mit 2,72 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,95 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 440,67 USD.

Am 30.01.2024 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Microsoft ein EPS von 2,32 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,58 Prozent auf 62.020,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52.747,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Microsoft-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,64 USD je Aktie.

