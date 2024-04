Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Microsoft-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 404,95 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 404,95 USD zu. Bei 405,96 USD erreichte die Microsoft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 404,02 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 587.499 Microsoft-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 430,81 USD. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Gewinne von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 275,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Microsoft-Aktie 47,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,72 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,95 USD je Microsoft-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 440,67 USD an.

Microsoft gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,93 USD gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 62,02 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Microsoft dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 11,67 USD fest.

