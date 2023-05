Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Microsoft 298,55 EUR

0,52% Charts

News

Analysen

Um 12:02 Uhr ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 322,04 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 49.764 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Bei 322,59 USD markierte der Titel am 22.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,17 Prozent Plus fehlen der Microsoft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 213,43 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 320,13 USD.

Am 25.04.2023 äußerte sich Microsoft zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,22 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 52.857,00 USD gegenüber 49.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Microsoft im Jahr 2023 9,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

1. Quartal 2023: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vergangenen Quartal im Portfolio

Diese US-Aktien hatte die UBS im ersten Quartal 2023 im Depot

US-Werte: So hat die Credit Suisse im ersten Quartal 2023 investiert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com