Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Vormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Microsoft 308,35 EUR

-0,29% Charts

News

Analysen

Die Microsoft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 310,60 EUR. Der Kurs der Microsoft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 310,85 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 310,00 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.453 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 320,50 EUR. Gewinne von 3,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Microsoft-Aktie derzeit noch 32,87 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 350,75 USD aus.

Microsoft veröffentlichte am 25.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Microsoft in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 52.857,00 USD im Vergleich zu 49.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Microsoft Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 9,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

NYSE-Titel Palantir-Aktie hat ihren Wert innerhalb von einem Jahr nahezu verdoppelt - ist das Papier noch immer ein Kauf?

Microsoft-Aktie an der NASDAQ fester: Microsoft will Activision-Deal gegen Widerstand durchsetzen

Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel schwach: Neuartiger Rechner soll Materialforschung beschleunigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Corp.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com