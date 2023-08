Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittwochmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Microsoft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 324,87 USD.

Um 12:04 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 324,87 USD zu. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 16.635 Microsoft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 366,78 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,90 Prozent könnte die Microsoft-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 213,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Microsoft-Aktie bei 377,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 26.07.2023. Das EPS belief sich auf 2,69 USD gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 56.189,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 51.865,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Microsoft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

