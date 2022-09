Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Mittag kaum bewegt

Im XETRA-Handel kam die Microsoft-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 244,05 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Microsoft-Aktie bei 245,85 EUR. Die Abwärtsbewegung der Microsoft-Aktie ging bis auf 243,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 244,30 EUR. Bisher wurden heute 9.834 Microsoft-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (310,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 21,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 231,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.06.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Microsoft-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 347,50 USD angegeben.

Am 26.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Microsoft 2,17 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 51.865,00 USD – ein Plus von 12,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 46.152,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Microsoft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,13 USD fest.

Redaktion finanzen.net

